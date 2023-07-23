«Моя супермодель»: Алсу устроила шопинг со своей моложавой мамой — один наряд лучше другого (редкие кадры)

На этот раз Алсу решила устроить шопинг. Компанию певице составила ее мама. Разия Исхаковна примерила несколько нарядов. Сначала она дефилировала в платье макси сливочного цвета с поясом.

«Мамик наконец-то доехала! А теперь улыбаемся! Голливудская улыбка», – заявила артистка.

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Потом родительница Алсу красовалась в небесно-голубом костюме с длинной юбкой и рубашкой. Наряд дополняла черная жилетка.