«Моя супермодель»: Алсу устроила шопинг со своей моложавой мамой — один наряд лучше другого (редкие кадры)

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала популярна в юном возрасте. Певица не скрывает, что в свое время ей помог пробиться в шоу-бизнес папа Ралиф Сафин – крупный бизнесмен. Теперь артистка продолжает строить карьеру, восхищает публику утонченным стилем и растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Недавно звезда отметила свое 40-летие.
На этот раз Алсу решила устроить шопинг. Компанию певице составила ее мама. Разия Исхаковна примерила несколько нарядов. Сначала она дефилировала в платье макси сливочного цвета с поясом.
«Мамик наконец-то доехала! А теперь улыбаемся! Голливудская улыбка», – заявила артистка.
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Потом родительница Алсу красовалась в небесно-голубом костюме с длинной юбкой и рубашкой. Наряд дополняла черная жилетка.
«Моя супермодель», – заявила звезда.
На этот раз Алсу решила тоже устроить примерку. Она облачилась в черное шифоновое платье оверсайз со шлейфом и открытыми ногами спереди. Певица пока думает, запускать его в производство или нет. Поклонники были впечатлены не только нарядами, но и тем, как роскошно выглядит ее мама. Она смогла сохранить кожу без морщин и стройную фигуру.