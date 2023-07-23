Наталья Рудова обнажила свои «спелые дыньки» на пляже: лиф предательски сполз вниз — будоражущий вид

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она стала известной актрисой, когда вышел сериал «Татьянин день». Примечательно, что потом блондинка также сыграла в таких картинах как «Жизнь по вызову» и «Свингеры». В 39 лет она не стесняется обнажаться на камеру. Артистка делает все, чтобы оставаться в форме. На этот раз она делится кадрами из Турции.
Теперь Рудова нежится на пляже и хвастается роскошными завтраками. На этот раз она решила позагорать в ярком купальнике. Актриса засняла себя крупным планом. Она обнажила пышные полушария груди, которые не уместились в желтый лиф, так и наровивший сползти вниз. Наталья игриво улыбнулась, красуясь на пляже.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали Наталью комплиментами. «Ой, вот это формы», «Какие дыньки», «Опять самолюбование», «Волосы еще мокрые, эх», «Как вам идут такие пейзажи», «Декольте покорило взгляд», «И все пустили слюнки», — стали писать в Сети.