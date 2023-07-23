Наталья Рудова обнажила свои «спелые дыньки» на пляже: лиф предательски сполз вниз — будоражущий вид

Теперь Рудова нежится на пляже и хвастается роскошными завтраками. На этот раз она решила позагорать в ярком купальнике. Актриса засняла себя крупным планом. Она обнажила пышные полушария груди, которые не уместились в желтый лиф, так и наровивший сползти вниз. Наталья игриво улыбнулась, красуясь на пляже.

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