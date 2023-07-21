40-летняя Стоцкая в молочном купальнике лишила поклонников дара речи: мама двоих детей, а фигура богини

Анастасия Стоцкая продолжает выступать в театре. Она настоящая звезда мюзиклов. Но летом певица устроила отпуск. В 40 лет она не перестает следить за фигурой. Артистка с малых лет блистает на сцене. Она дружит с Филиппом Киркоровым. Некоторые даже считали, что звезда родила от него детей. Но отцом дочки Веры и сына Александра является бизнесмен Cергей Абгарян. С ним певица рассталась в 2019, но развелась недавно.
Теперь у Стоцкой новый возлюбленный – артист мюзиклов Александр Казьмин. На днях она улетела отдыхать. Не исключено, что пара проводит время вместе. 20 июля актриса выложила смелый кадр. Она покрасовалась у бассейна в молочном монокини и панамке. Анастасия показала свою стройную фигуру без изъянов. Она нежится на солнце в Египте.
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Анастасия Стоцкая. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Стоцкую осыпали комплиментами. «Хочется рассмотреть! Шикарная фигура и стройные ножки», «Отлично выглядите, такой красивый купальник, вам идет», «Хорошо вам отдохнуть! Вы такая худенькая! И шляпка у вас очень красивая!», «Стали тростинкой», — прокомментировали пост подписчики.