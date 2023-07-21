40-летняя Стоцкая в молочном купальнике лишила поклонников дара речи: мама двоих детей, а фигура богини

Теперь у Стоцкой новый возлюбленный – артист мюзиклов Александр Казьмин. На днях она улетела отдыхать. Не исключено, что пара проводит время вместе. 20 июля актриса выложила смелый кадр. Она покрасовалась у бассейна в молочном монокини и панамке. Анастасия показала свою стройную фигуру без изъянов. Она нежится на солнце в Египте.

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