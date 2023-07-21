Нюша в купальнике с откровенными разрезами обнажила свою «сдобу»: все прелести напоказ

Нюша уже давно выступает на сцене. Она делала перерыв ради семьи. У певицы растут дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Вторую беременность она не планировала, поэтому это стало сюрпризом. Артистка долго восстанавливалась после родов. И хоть теперь она красуется в шортах и порой танцует в откровенных нарядах, звезда еще восстанавливает свой живот.
На этот раз Нюша устроила вечер релакса. Она приехала в Стамбул, где сразу облачилась в купальник. Певица устроила целую фотосессию. Она покрасовалась под лампами в монокини с разрезами. Артистка сверкнула своей грудью. А также она обнажила свои упругие бедра.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая фигура», «Уже стройная», «У вас просто шикарные бедра», «Грудь стала меньше! Такая красота была до родов», «Преобразилась», «Купальник выглядит забавно», — стали писать в Сети.