Ким Кардашьян без юбки сделала сальто на пляже: стринги впились в мясистые ягодицы, заставив ахнуть народ

Обычно Ким часто подвергают критике. Ее пытаются уличить в фотошопе и несовершенствах фигуры. На днях на устроила отдых. Светская львица делится пляжными фото. На этот раз она предстала в футболке и стригах-ниточках на пляже. Американская дива сделала сальто, продемонстрировав голые ягодицы. Кардашьян козынула своей спортивной подготовкой.

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