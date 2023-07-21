Ким Кардашьян без юбки сделала сальто на пляже: стринги впились в мясистые ягодицы, заставив ахнуть народ

Ким Кардашьян остается одной из самых известных персон в мире. Она продолжает сниматься в реалити-шоу, а также часто предстает на светских раутах и модных показах. Многие считают ее иконой-стиля. В свои 42 года она держит себя в форме, носит наряды от кутюр и регулярно будоражит народ видом своих форм, которые стали легендарными.
Обычно Ким часто подвергают критике. Ее пытаются уличить в фотошопе и несовершенствах фигуры. На днях на устроила отдых. Светская львица делится пляжными фото. На этот раз она предстала в футболке и стригах-ниточках на пляже. Американская дива сделала сальто, продемонстрировав голые ягодицы. Кардашьян козынула своей спортивной подготовкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А чтобы никто не упрекал ее в фотошопе, звезда поделилась видео. Она показала, что ее фигуру действительно выглядит так эффектно. «Ого, какие формы», «Это настоящий трюк», «Орех над головой», «Мощно выглядит», «Стриги маловаты», «С такого ракурса еще никто не видел», «Впечатляющий вид», «Вот это тыл», — стали писать в Сети.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды