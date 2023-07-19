Валерия в белоснежных брюках и косухе сводила подросшую внучку в океанариум: Селинка — копия папы

На этот раз Валерия облачилась в белые брюки и косухе кремового цвета. Она вместе с Иосифом Пригожиным и дочкой Арсения Шульгина отправилась в океанариум. Певица сделала трогательное фото на прогулке. Она присела на корточки. Маленькая Селинка была одета с ней в одной гамме. Она прильнула к Пригожину, который держал ее за руку.

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