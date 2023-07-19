Валерия в белоснежных брюках и косухе сводила подросшую внучку в океанариум: Селинка — копия папы

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и сниматься в развлекательных шоу. В 55 лет артистка держит себя в форме и всегда демонстрирует яркие образы. Многие поклонники с трудом верят, что она давно стала бабушкой. Звезда накануне посвятила выходной своей внучке Селин.
На этот раз Валерия облачилась в белые брюки и косухе кремового цвета. Она вместе с Иосифом Пригожиным и дочкой Арсения Шульгина отправилась в океанариум. Певица сделала трогательное фото на прогулке. Она присела на корточки. Маленькая Селинка была одета с ней в одной гамме. Она прильнула к Пригожину, который держал ее за руку.
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Иосиф Пригожин и Валерия с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились Валерией и отметили, что она самая красивая бабушка. Другие были поражены тому, как подросла ее внучка. «Селин на 100% похожа на своего отца», «Какие все красивые и счастливые», «Ангелочек маленький», «Замечательная бабушка! Красивая и молодая», — стали писать в Сети.