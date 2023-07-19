Рудова сделала горячее фото с таинственным мужчиной: оголила свои бедра на заднем сидении машины

На этот раз Рудова заинтриговала фанатов. Она выложила фото, на котором предстала в очень коротком платье на заднем сидении автомобиля. Актриса обнажила свои упругие бедар. При этом она была разутая. На переднем сидении сидел мужчина, который рукой схватил ее стопу. Лицо он не засветил, но показал сильные руки.

«Очень нравится это фото», – заявила Наталья.

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