Рудова сделала горячее фото с таинственным мужчиной: оголила свои бедра на заднем сидении машины

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». В свои 39 лет она держит себя в форме. Блондинка часто носит женственные наряды, подчеркивая достоинства. Она скрывает личную жизнь. Ей приписывали романы со многими влиятельными мужчинами. Но до сих пор она живет она в столичной квартире.
На этот раз Рудова заинтриговала фанатов. Она выложила фото, на котором предстала в очень коротком платье на заднем сидении автомобиля. Актриса обнажила свои упругие бедар. При этом она была разутая. На переднем сидении сидел мужчина, который рукой схватил ее стопу. Лицо он не засветил, но показал сильные руки.
«Очень нравится это фото», – заявила Наталья.
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Наталья Рудова с мужчиной. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены. Многие стали гадать, кто мог так сблизится с актрисой. Некоторые решили, что это мог быть Тимур Батрутдинов, который с ней провел несколько недель в рамках шоу «Выжить в Дубае». Другие решили, что это тайный возлюбленный звезды.