Показала интимное: Кристина Асмус прямо в трусах вышла на улицу, обнажив свои «сдобные» бедра

Теперь Асмус отправилась в отпуск с сестрой и дочкой. Она в первый день отпуска решила оторваться. Актриса вышла на улицу в трусиках и кардигане, забыв про лифчик. Она обнажила свои упругие бедра. Кристина не стала утаивать, что поправилась на несколько килограммов. Она подставила свои формы солнцу. Звезда едва прикрыла интимные зоны.

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