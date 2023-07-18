Показала интимное: Кристина Асмус прямо в трусах вышла на улицу, обнажив свои «сдобные» бедра

Кристина Асмус уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Интерны». А потом актриса стала чаще сниматься в смелых постельных сценах. После развода с Гариком Харламовым она стала делиться пикантными кадрами. Теперь у нее новый возлюбленный, но он не запрещает ей демонстрировать свои прелести.
Теперь Асмус отправилась в отпуск с сестрой и дочкой. Она в первый день отпуска решила оторваться. Актриса вышла на улицу в трусиках и кардигане, забыв про лифчик. Она обнажила свои упругие бедра. Кристина не стала утаивать, что поправилась на несколько килограммов. Она подставила свои формы солнцу. Звезда едва прикрыла интимные зоны.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Одни поклонники восхитились тем, как выглядит Асмус. Другие подвергли ее критике за такое поведение. «Мама дорогая! Красиво то как!», «Вы замечательная. Но почему такая тяга к обнажению?», «Какие еще лишние кило?Тростинка», «Бесстыдница», «Больше нечего показать?», «Юбку потеряла?» — стали писать подписчики.