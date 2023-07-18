Ирина Пегова в мини-юбке эффектно обняла ногами столб: блеснула своими манкими бедрами

На этот раз Пегова все лето путешествует. Она была разных поселках, а на новых фото позировала в Заречье. Актриса облачилась в мини-юбку в цветочек. Ей захотелось пошалить. Блондинка забралась на уличный столб, обняв его ногами. Она едва прикрыла сокровенное.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».