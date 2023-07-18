Ирина Пегова в мини-юбке эффектно обняла ногами столб: блеснула своими манкими бедрами

Ирина Пегова большую часть жизни снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Акушерка». Актриса не раз удивляла поклонников, участвуя в телевизионных шоу. Она танцевала на паркете, каталась на коньках. А за последние два года артистка похудела. Теперь все чаще звезда носит смелые наряды, подчеркивая свои достоинства.
На этот раз Пегова все лето путешествует. Она была разных поселках, а на новых фото позировала в Заречье. Актриса облачилась в мини-юбку в цветочек. Ей захотелось пошалить. Блондинка забралась на уличный столб, обняв его ногами. Она едва прикрыла сокровенное.
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«"Ореховно" закат», – написала звезда.
Она также подпрыгнула у озера, оголив свои изящные бедра. Поклонники восхитились кадрами. «Как девочка, в платьице, смотришь красиво, женственно, и приятно», «Какая озорница», «Ириш, прекрасно выглядишь, всегда узнаваема», «Очень похудела», — стали писать подписчики.