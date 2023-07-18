Виктория Боня в мини-платье блеснула своими аппетитными формами: мокрая ткань прилипла к «сочным» выпуклостям

На этот раз Виктория решила устроить пикантную фотосессию. Она красовалась в черном мини-платье на тонких бретельках. Светская львица зашла в море, полностью намокнув. Ткань прилипла к прелестям телеведущей. Она засветила свои упругие бедра и обнажила роскошный бюст.

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