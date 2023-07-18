Виктория Боня в мини-платье блеснула своими аппетитными формами: мокрая ткань прилипла к «сочным» выпуклостям

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она покинула шоу «Дом-2», но стала известной персоной. Зачастую светская львица ведет развлекательны проекты. При этом она живет в Монако, где появляется на красных дорожках. В 43 года телеведущая держит себя в форме. А недавно она сменила имидж и похудела сразу после расставания с бойфрендом.
На этот раз Виктория решила устроить пикантную фотосессию. Она красовалась в черном мини-платье на тонких бретельках. Светская львица зашла в море, полностью намокнув. Ткань прилипла к прелестям телеведущей. Она засветила свои упругие бедра и обнажила роскошный бюст.
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Поклонники признались, что Виктория лишила их дара речи. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям другая», «Какие формы», «Эта так утонченно и красиво», «Фигура стала идеальной», «Выглядит так соблазнительно», «Вика словно попала в другой мир», «Ох, какие выпуклости», — стали писать подписчики.