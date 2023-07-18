Едва не оголила все: Клава Кока оконфузилась на публике — платье засосало в вентилятор

На этот раз Клава оказалась в неловкой ситуации. Сначала она наступила на свой шлейф и едва не лишилась подола. Во время перерыва ее наряд пришлось зашивать. А затем артистка облачилась в синее кожаное платье с шифоновым шлейфом, который на сцене засосало в вентилятор. Один из танцоров буквально спас певицу от конфуза, так как она едва не оголилась на публике.

«Чуть в вентилятор не засосало», – предупредил ее парень. «Меня вообще сегодня чуть не засосали», – пожаловалась она.

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