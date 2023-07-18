Едва не оголила все: Клава Кока оконфузилась на публике — платье засосало в вентилятор

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она стала известной персоной. Порой певица появляется на телевизионных шоу. Блондинка предпочитает всегда выглядеть броско. Порой она оголяет свои прелести. Накануне артистка блеснула на VK Fest. Она приготовила яркие наряды. Звезда в розовом платье в стиле русалочки исполнила свои хиты.
На этот раз Клава оказалась в неловкой ситуации. Сначала она наступила на свой шлейф и едва не лишилась подола. Во время перерыва ее наряд пришлось зашивать. А затем артистка облачилась в синее кожаное платье с шифоновым шлейфом, который на сцене засосало в вентилятор. Один из танцоров буквально спас певицу от конфуза, так как она едва не оголилась на публике.
«Чуть в вентилятор не засосало», – предупредил ее парень. «Меня вообще сегодня чуть не засосали», – пожаловалась она.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что даже такие ситуации не испортили ее выступление. Певица покорила всех своими зажигательными танцами и провокационными нарядами.