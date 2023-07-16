Анастасия Шубская в шелковом платье в пол цвета фуксии предстала на круизном лайнере: сразила идеальной фигурой

Анастасия Шубская одно время строила карьеру актрисы. Она пошла по стопам мамы Веры Глаголевой. Но после свадьбы с хоккеистом Александром Овечкиным она сосредоточилась на семье. Светская львица подарила му сыновей: Сергея и Илью. Пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию. А недавно они оказались в Сочи и отправились в круиз.
На отдыхе Анастасия тоже старается выглядеть элегантно. Накануне она нарядилась для ужина. На палубу жена хоккеиста спустилась в шелковом платье в пол цвета фуксии. Наряд струился по ее телу, подчеркнув точеные формы. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Шубская босиком прогулялась по палубе.
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Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анастасия. Она получила массу комплиментов. После родов ей удалось вернуться в форму в короткие сроки. Однако пара мечтает о дочки, поэтому, возможно, что скоро они снова решатся на пополнение.