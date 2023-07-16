Анастасия Шубская в шелковом платье в пол цвета фуксии предстала на круизном лайнере

На отдыхе Анастасия тоже старается выглядеть элегантно. Накануне она нарядилась для ужина. На палубу жена хоккеиста спустилась в шелковом платье в пол цвета фуксии. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Шубская босиком прогулялась по палубе.

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