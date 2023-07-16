Анастасия Шубская в шелковом платье в пол цвета фуксии предстала на круизном лайнере

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: соцсети звезды

Жена Александра Овечкина поделилась кадрами с отдыха.

Анастасия Шубская после свадьбы с хоккеистом Александром Овечкиным сосредоточилась на семье. Дочь актрисы Веры Глаголевой подарила мужу сыновей Сергея и Илью. Пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию. А недавно они оказались в Сочи и отправились в круиз. 

На отдыхе Анастасия тоже старается выглядеть элегантно. Накануне она нарядилась для ужина. На палубу жена хоккеиста спустилась в шелковом платье в пол цвета фуксии. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Шубская босиком прогулялась по палубе. 

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Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анастасия. Она получила массу комплиментов. После родов ей удалось вернуться в форму в короткие сроки.

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