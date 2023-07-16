Агата Муцениеце в платье с откровенным декольте бесстыдно прильнула к чужому мужчине на глазах его возлюбленной

15 июля Агата снова вышла на сцену. Она пела и танцевала в боди и халатике с перьями. А потом актриса облачилась в мерцающее платье с разрезом и откровенным декольте. Она прошлась между столиков и в итоге обняла брутального мужчину, прильну к нему прелестями. Однако с ним была возлюбленная, которая была поражена.

«Так ему 26! Так ты поскромничал! Как вам повезло! За тебя! Давай выпьем за твоего мужчину!» – заявила Муцениеце.

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