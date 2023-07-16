Агата Муцениеце в платье с откровенным декольте бесстыдно прильнула к чужому мужчине на глазах его возлюбленной

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она также была ведущей шоу «Голос. Дети». Актриса активно участвует в новых съемках. После развода с Павлом Прилучным она похудела и стала звездой в кабаре театре. В свои 34 года артистка держит себя в идеальной форме и все чаще предстает на публике в откровенных нарядах.
15 июля Агата снова вышла на сцену. Она пела и танцевала в боди и халатике с перьями. А потом актриса облачилась в мерцающее платье с разрезом и откровенным декольте. Она прошлась между столиков и в итоге обняла брутального мужчину, прильну к нему прелестями. Однако с ним была возлюбленная, которая была поражена.
«Так ему 26! Так ты поскромничал! Как вам повезло! За тебя! Давай выпьем за твоего мужчину!» – заявила Муцениеце.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зрители намекнули, что Агата осталась в восторге и заявила, что произошедшее даже лучше, чем быть в постели с Прилучным. Многие были сражены тем, как выглядит актриса. Ее осыпали комплиментами после выступления в театре.