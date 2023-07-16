Наталья Рудова в топике-корсете сдавила свои прелести: оголила манкие округлости у зеркала — смотрите все

На этот раз Рудова решила похудеть. Она призналась, что у нее уже есть успехи. На днях блондинка похвасталась новым нарядом. Она запечатлелась в брюках карго и топике-корсете, сдавив свои прелести. Актриса оголила свой животик. Наряд позволил визуально сделать талию более узкой, а бедра широкими.

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