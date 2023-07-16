Наталья Рудова в топике-корсете сдавила свои прелести: оголила манкие округлости у зеркала — смотрите все

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она многим знакома по сериалу «Татьянин день». Также блондинка не раз снималась в смелых сценах, включая сериалы «Бихэппи» и «Жизнь по вызову». В 39 лет она держит себя в форме. Зачастую артистка хвастается своей фигурой, облачаясь в смелые наряды.
На этот раз Рудова решила похудеть. Она призналась, что у нее уже есть успехи. На днях блондинка похвасталась новым нарядом. Она запечатлелась в брюках карго и топике-корсете, сдавив свои прелести. Актриса оголила свой животик. Наряд позволил визуально сделать талию более узкой, а бедра широкими.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Наталья стала еще краше. Многие были сражены ее фигурой. «Это бесподобно», «Наряд подростка на вас шикарно сидит», «Выпустите грудь из тисков», «Какая талия», «Смотритесь просто шикарно», «Аппетит проснулся», — стали писать в Сети.