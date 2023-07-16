Валя Карнавал в алом топике устроила колыхания груди: засветила пышные «бугры страсти» без лифчика

Валя Карнавал стала кумиром молодежи. Уже несколько лет она выступает на сцене, а также остается популярным блогером. В 21 год артистка может похвастаться своей квартирой, машиной и дорогими нарядами. А вот с женихом Сашей Стоуном она недавно рассталась. Это подтолкнуло ее снова делится пикантными кадрами и носить откровенные наряды.
На этот раз Валя отдохнула на Мальдивах. Она красовалась в мини-бикини, поэтому на ее теле остались следы от купальника. А 15 июля блогерша выступила на VK Fest. Она сменила несколько образов от спортивного до силуэтного женственного платья. Но потом Карнавал устроила дефиле в черных брюках и алом топе с откровенным декольте. Ее прелести колыхались без лифчика.
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Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, вот это фигура», «Такой плоский живот», «Видно, что без лифчика тяжело», «Как пикантно выглядят следы от купальника», «Ох, вот это бугры страсти», — стали писать в Сети.