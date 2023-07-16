Валя Карнавал в алом топике устроила колыхания груди: засветила пышные «бугры страсти» без лифчика

На этот раз Валя отдохнула на Мальдивах. Она красовалась в мини-бикини, поэтому на ее теле остались следы от купальника. А 15 июля блогерша выступила на VK Fest. Она сменила несколько образов от спортивного до силуэтного женственного платья. Но потом Карнавал устроила дефиле в черных брюках и алом топе с откровенным декольте. Ее прелести колыхались без лифчика.

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