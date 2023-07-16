Клава Кока расстегнула кожаную куртку, блеснув своими прелестями на глазах парней: рукой прикрыла сокровенное

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпускает новые песни и клипы. Зачастую ее зовут на телевизионные шоу. Артистка всегда предстает в дерзких нарядах. Она ищет себе жениха, о чем открыто заявляет. Блондинка постоянно оказывается в центре внимания. Накануне она приехала с концертом в Сочи.
На этот раз Клава облачилась в кожаную мини-юбку и косуху. Она решила отказаться от футболки. Певица не постеснялась расстегнуть куртку, сверкнув своими прелестями. В этот момент артистку окружали молодые парни. Блондинка всех засмущала. Кока схватила микрофон, позируя на камеру. Рукой она прикрыла свое декольте.
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Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Звезда получила массу комплиментов. «Какая горячая», «Ой, а что, топлес?», «Каждый наряд просто шик», «Парни чувствую себя неловко», «Как хороша! Напомнили Наталью Орейро», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды