Клава Кока расстегнула кожаную куртку, блеснув своими прелестями на глазах парней: рукой прикрыла сокровенное

На этот раз Клава облачилась в кожаную мини-юбку и косуху. Она решила отказаться от футболки. Певица не постеснялась расстегнуть куртку, сверкнув своими прелестями. В этот момент артистку окружали молодые парни. Блондинка всех засмущала. Кока схватила микрофон, позируя на камеру. Рукой она прикрыла свое декольте.

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Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Звезда получила массу комплиментов. «Какая горячая», «Ой, а что, топлес?», «Каждый наряд просто шик», «Парни чувствую себя неловко», «Как хороша! Напомнили Наталью Орейро», — стали писать подписчики.