43-летняя Боня в намокшем топике засветила свои прелести: «вишенки» бесстыдно торчат под прилипшей тканью

Виктория Боня уже много лет работает на телевидении. Она также ведет шоу «Злые языки». Бывшая участница «Дома-2» проживет в Монако. Она посещает красные дорожки и вечеринки. В 43 года светская львица делает все, чтобы безупречно выглядеть. Однако недавно она рассталась с очередным бойфрендом. Звезда подстриглась и стала делиться смелыми кадрами.
На этот раз Боня решила показать, как загорает на своей террасе. Она облачилась в топик и пудровые шорты. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Потом ее стали поливать из шланга. Виктория подставила свои прелести. Все намокло, сделав ткань прозрачной. Светская львица блеснула своей грудью во всей красе.
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«Когда в жару мечтаешь о дожде и наоборот», – написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Вот это формы», «Прям преобразилась», «Вам скоро уже 50 лет! Зачем все это?», «Хороша», — стали писать подписчики.