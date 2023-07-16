43-летняя Боня в намокшем топике засветила свои прелести: «вишенки» бесстыдно торчат под прилипшей тканью

На этот раз Боня решила показать, как загорает на своей террасе. Она облачилась в топик и пудровые шорты. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Потом ее стали поливать из шланга. Виктория подставила свои прелести. Все намокло, сделав ткань прозрачной. Светская львица блеснула своей грудью во всей красе.

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