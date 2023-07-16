Невестка Орбакайте в платье на голое тело с открытой спиной отметилась на пляже в Лос-Анджелесе: само совершенство

На этот раз Алена решила отправится на пляж. Спустя час езды на машине от дома она оказалась у океана. Невестка Кристины Орбакайте предстала в струящемся платье с открытой спиной на завязках. Блондинка отказалась от нижнего белья. Она грациозно прошлась по побережью, козырнув точеными формами.

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