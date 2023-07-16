Невестка Орбакайте в платье на голое тело с открытой спиной отметилась на пляже в Лос-Анджелесе: само совершенство

В 2022 году многие артисты уехали из России. Внук Аллы Пугачевой предпочел оказаться в Лос-Анджелесе, где теперь работает оператором и режиссером. Никиты Пресняков снимает клипы для местных знаменитостей. А вот его жена Алена Краснова раньше участвовала в фотосессиях, но в США пока привыкает к новой жизни. Она обзавелась подругами и часто веселится на вечеринках.
На этот раз Алена решила отправится на пляж. Спустя час езды на машине от дома она оказалась у океана. Невестка Кристины Орбакайте предстала в струящемся платье с открытой спиной на завязках. Блондинка отказалась от нижнего белья. Она грациозно прошлась по побережью, козырнув точеными формами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Девушка с картинки», «Какая у вас талия», «Просто само совершенство», «Платье и закат выглядят бесподобно», «Просто любуешься», «Вы словно голливудская дива», «Вам идет все это», — стали писать подписчики.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды