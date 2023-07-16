Ирина Шейк в черном бикини блеснула своими «сочными персиками»: обнажила безупречные формы в Марокко

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. И хоть она прославилась на весь мир, российская красавица не перестает покорять новые вершины. Она снимается в рекламных проектах, участвует в показах в Милане и Париже, а также появляется на Каннском кинофестивале в смелых образах. Этим летом звезда уехала отдыхать в Марокко.
На этот раз Ирина решила поделиться новыми фото. Она в черном купальнике загорала на фоне песчаных домов. Модель обнажила свои точеные формы. В свои 37 лет она не перестает следить за фигурой. Брюнетка оголила свое манкое декольте и округлые бедра. Шейк прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Мини-бикини впилось в ее прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ирина. Многие стали писать ей комплименты. А ослик кажется залюбовался моделью. «Ох, что за красотка», «Идеальная женщина», «Вообще нет изъянов», «Как круто выглядит», «Можно помещать на обложку», «Какая шикарная», «Тут все прекрасно», «Ох, что вы делаете с нами», — стали писать в Сети.