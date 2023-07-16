Ирина Шейк в черном бикини блеснула своими «сочными персиками»: обнажила безупречные формы в Марокко

На этот раз Ирина решила поделиться новыми фото. Она в черном купальнике загорала на фоне песчаных домов. Модель обнажила свои точеные формы. В свои 37 лет она не перестает следить за фигурой. Брюнетка оголила свое манкое декольте и округлые бедра. Шейк прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Мини-бикини впилось в ее прелести.

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