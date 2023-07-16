Мария Горбань в крохотном бикини обнажила свои «сладкие» округлости фигуры: рельефные прелести лишили дара речи

Мария Горбань много лет снимается в кино. Ее многие знают по картинам: «Высший пилотаж», «Кухня», «Отель Элеон». Она так убедительно сыграла жену Дмитрия Нагиева в сериале, что многие поверили в их роман. Но блондинка в настоящей жизни счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Пара часто отдыхает на Шри-Ланке.
На этот раз Мария поделилась новыми фото. Она решила показать, как нежилась на солнце. Актриса предстала в купальнике с леопардовым принтом. Она обнажила свой рельефный живот и упругие бедра. Блондинка показала пышные полушария груди, которые два поместились в лифчик из треугольников.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
«Вот это лето, 13 градусов в Москве! Верните меня на Шри! Срочно!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Маша,боже! Ты великолепна», «Маш, ну ты нереальная! Мама двоих детей с такой огненной фигурой», «Шикарная, как и всегда!», «Слов нет», — стали писать подписчики.