Мария Горбань в крохотном бикини обнажила свои «сладкие» округлости фигуры: рельефные прелести лишили дара речи

На этот раз Мария поделилась новыми фото. Она решила показать, как нежилась на солнце. Актриса предстала в купальнике с леопардовым принтом. Она обнажила свой рельефный живот и упругие бедра. Блондинка показала пышные полушария груди, которые два поместились в лифчик из треугольников.

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