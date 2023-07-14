«А грудь испарилась?»: Регина Тодоренко в купальнике сразила своими формами, обнажив мощные бедра

Также Регина поделилась кадрами с недавнего отдыха. Она предстала в монокини цвета лимона. Телеведущая похвасталась постройневшими формами. Она оголила свои мощные бедра. А вот декольте вызвало вопросы у фанатов. Прелести Тодоренко стали меньше. При этом сама звезда заявила, что переживает из-за старения. В 33 года она делает все, чтобы оставаться молодой.

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