«А грудь испарилась?»: Регина Тодоренко в купальнике сразила своими формами, обнажив мощные бедра

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она стала известной персоной благодаря шоу «Орел и решка». Теперь ее все чаще приглашают на съемки разных проектов. Артистка даже снимается в кино. При этом она растит сыновей: Михаила и Мирослава. 13 июля звезда отпраздновала первый день рождения младшего наследника.
Также Регина поделилась кадрами с недавнего отдыха. Она предстала в монокини цвета лимона. Телеведущая похвасталась постройневшими формами. Она оголила свои мощные бедра. А вот декольте вызвало вопросы у фанатов. Прелести Тодоренко стали меньше. При этом сама звезда заявила, что переживает из-за старения. В 33 года она делает все, чтобы оставаться молодой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Постройнела», «Отлично выглядит», «Наконец-то пропал живот», «Вот это похудела», «А грудь испарилась?», Ой, вот это формы«, «Бедра впечатляют», «Мощный тыл», — стали писать подписчики.