Лопырева в лифчике из треугольников оголила свою шаровидную грудь: подставила «сладкую» мякоть солнцу

Виктория Лопырева уже много лет является частью шоу-бизнеса. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» теперь редко ведет передачи и почти не появляется на модных показах. Она уже три года живет в Дубае, где порой предстает на красных дорожках. Блондинка держит себя в форме. Недавно она отдохнула в Турции, где без стеснения щеголяла в бикини.
На этот раз Лопырева поделилась пикантными кадром. Она запечатлелась, когда принимала солнечные ванны на пляже. Телеведущая в купальнике с расцветкой под зебру. Она оголила свои пышные полушария груди. Блондинка не уместила прелести в лифчик из треугольников. Виктория украсила прическу цветком и прикрыла глаза солнцезащитными очками.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие отметили, что кадр лишил их сна. «Ну как можно быть такой красивой», «Купальник маловат», «Это просто роскошно», «Идеальные формы», «Всем так выглядеть под 40», «Фотка с двумя изюминками», — стали писать подписчики.