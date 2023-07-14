Лопырева в лифчике из треугольников оголила свою шаровидную грудь: подставила «сладкую» мякоть солнцу

На этот раз Лопырева поделилась пикантными кадром. Она запечатлелась, когда принимала солнечные ванны на пляже. Телеведущая в купальнике с расцветкой под зебру. Она оголила свои пышные полушария груди. Блондинка не уместила прелести в лифчик из треугольников. Виктория украсила прическу цветком и прикрыла глаза солнцезащитными очками.

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