39-летняя Савельева в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы: блеснула упругим «орехом» на израильском пляже

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Но несколько лет назад артистка покинула группу «Фабрика». Она строит сольную карьеру. Во всем ее поддерживает муж Кирилл Сафонов. Пара растит сына Саффрона. Этим летом звездная семья отдыхает в Израиле.
Обычно Саша редко делится пляжными кадрами. Но на этот раз она решила похвастаться тем, как выглядит после родов. Певица покрасовалась в мини-бикини. Она прогулялась по пирсу, повернувшись упругим тылом к камере. Артистка блеснула округлыми ягодицами. Она похвасталась своей точеной фигурой.
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Саша Савельева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Саша. Многие отметили, что в 39 лет она выглядит лучше многих сверстниц. «Ох, вот это куколка», «Просто богиня», «Вообще не меняетесь», «Какая крутая», «Ой, вид сзади такой аппетитный», «Шикарный у вас орех», — стали писать подписчики.