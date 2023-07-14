39-летняя Савельева в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы: блеснула упругим «орехом» на израильском пляже

Обычно Саша редко делится пляжными кадрами. Но на этот раз она решила похвастаться тем, как выглядит после родов. Певица покрасовалась в мини-бикини. Она прогулялась по пирсу, повернувшись упругим тылом к камере. Артистка блеснула округлыми ягодицами. Она похвасталась своей точеной фигурой.

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