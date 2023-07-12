«Вот раздобрела»: Клава Кока в мешковатых джинсах и тряпице на груди бесстыдно засветила свои «аппетитки»

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица дает концерты и снимается в телевизионных шоу. Образы блондинки всегда с изюминкой. Она предпочитает подчеркивать свои прелести. Накануне звезда отдохнула с родителями за городом, где парилась в бане и каталась на гидроцикле. А теперь она вышла в свет.
На этот раз Клава посетила VK квартирник. Она для такого случая выбрала мешковатые джинсы и топик, который напоминал тряпицу. Певица оголила свои бока и мягкий животик. Она прилегла прямо на пол. Артистка не скрыла свои мясистые формы. Кока козырнула округлыми изгибами фигуры.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие решили, что Клава поправилась. Другие назвали наряд неудачным. «Вот это раздобрела», «А что с джинсами? Как мешок», «Совсем не женственно», «У меня так сосед одевается», «Ох, словно стала пышечкой», «Джинсы прибавили 10 килограммов», — стали писать в Сети.