«Вот раздобрела»: Клава Кока в мешковатых джинсах и тряпице на груди бесстыдно засветила свои «аппетитки»

На этот раз Клава посетила VK квартирник. Она для такого случая выбрала мешковатые джинсы и топик, который напоминал тряпицу. Певица оголила свои бока и мягкий животик. Она прилегла прямо на пол. Артистка не скрыла свои мясистые формы. Кока козырнула округлыми изгибами фигуры.

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