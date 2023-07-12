Клава Кока в бикини обнажила свою «спелую мякоть»: попрыгала на волнах, оттопырив ядреный тыл (видео)

На этот раз Клава уехала за город. Она устроила отдых для родителей, которые отметили 30-летие с дня свадьбы. Певица арендовала баню, СПА, а также покаталась на гидроцикле. Артистка разделась, блеснув фигурой в черном бикини. Она оседлала водного коня, оттопырив бедра. Кока попрыгала на волнах, не прикрыв свои изящные прелести.

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