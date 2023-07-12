Клава Кока в бикини обнажила свою «спелую мякоть»: попрыгала на волнах, оттопырив ядреный тыл (видео)

Клава Кока уже много лет дает концерты. Она стала одной из самых успешных исполнительницы, попав в состав лейбла Black Star. Певица устраивает яркие шоу, снимается для телевизионных проектов. В свои 26 лет она мечтает о свадьбе. Артистка постоянно носит смелые наряды, подчеркивая достоинства фигуры. Звезда всегда привлекает внимание парней.
На этот раз Клава уехала за город. Она устроила отдых для родителей, которые отметили 30-летие с дня свадьбы. Певица арендовала баню, СПА, а также покаталась на гидроцикле. Артистка разделась, блеснув фигурой в черном бикини. Она оседлала водного коня, оттопырив бедра. Кока попрыгала на волнах, не прикрыв свои изящные прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она похудела. «Какая красота», «Ой, не замерзла? В трусах каталась», «Бедра просто стальные», «Какой роскошный вид», «Умеет веселиться», «Там точно все парни залюбовались видом сзади», — стали писать в Сети.