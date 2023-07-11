Пополневшая на 10 килограммов Вика Дайнеко обнажила свои «сочные» формы в мини-бикини: показала «аппетитки»

На этот раз Дайнеко решила показать, как выглядит этим летом. Она позировала в молочном мини-бикини с рюшами. Певица обнажила свои бедра и выпирающий животик. Она пряталась от солнца поз зонтиком. При этом артистка грациозно вытянула ножки, сидя на ступеньках.

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