Пополневшая на 10 килограммов Вика Дайнеко обнажила свои «сочные» формы в мини-бикини: показала «аппетитки»

Виктория Дайнеко уже много лет выступает на сцене. Она остается популярной исполнительницей. Зачастую певица выходит в свет в романтичных образах. А в этом году артистка объявила о новом романе. Она встречается с привлекательным молодым человеком. Брюнетка теперь чаще делится пляжными фото. Но недавно ее подвергли критике за лишние килограммы.
На этот раз Дайнеко решила показать, как выглядит этим летом. Она позировала в молочном мини-бикини с рюшами. Певица обнажила свои бедра и выпирающий животик. Она пряталась от солнца поз зонтиком. При этом артистка грациозно вытянула ножки, сидя на ступеньках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Дайнеко. Фото: соцсети звезды
«Может опять похудеть на 10 кг? Вообще в любых формах есть свои плюсы и свои минусы. Самое главное - это хорошее самочувствие. Когда я была худее, физически очень плохо себя чувствовала, когда стала выздоравливать, стала больше размером. Осталось найти золотую середину и получить и то и то», – написала звезда.
Поклонники на этот раз были восхищены. Многие попросили ее не худеть. Фигура Виктории их сразила.