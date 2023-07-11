Ксения Бородина в мини-платье с вырезом сверкнула своими прелестями: привлекает внимание мужчин в Турции

Ксения Бородина уже много лет работает на ТВ. Она стала одной из самых известных персон благодаря шоу «Дом-2». Ксения не только знаменитая, но и богатая. Она зачастую хвастается новыми нарядами люксовых брендов. В свои 40 лет телеведущая старается держаться в форме. После развода образы звезда стали более смелыми.
На этот раз Ксения улетела в Турцию. Она проводит время на курорте с подругами. Брюнетка то и дело красуется в купальнике. На этот раз она принарядилась для ужина. Телеведущая в мини-платье с цветочным принтом и многослойной юбкой. Она сделала акцент не только длинных ногах, но и на смелом декольте. Бородина оголила свои прелести.
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Поклонники были восхищены. Многие решили, что телеведущая дразнит турецких мужчин. Ксения не скрывает, что является фанаткой турецких сериалов и многих местных актеров. «Ого, какая фигурка», «Платье шикарное», «Ох, вот это декольте», «Парни там точно сражены», «Влюбленный вид», «Вау, какая горячая штучка», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды