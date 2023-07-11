Ксения Бородина в мини-платье с вырезом сверкнула своими прелестями: привлекает внимание мужчин в Турции

На этот раз Ксения улетела в Турцию. Она проводит время на курорте с подругами. Брюнетка то и дело красуется в купальнике. На этот раз она принарядилась для ужина. Телеведущая в мини-платье с цветочным принтом и многослойной юбкой. Она сделала акцент не только длинных ногах, но и на смелом декольте. Бородина оголила свои прелести.

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