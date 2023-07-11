«Боже мой, какая форма!»: 60-летняя Свиридова в купальнике обнажила свой тыл, козырнув фигурой без фотошопа

На этот раз Алена решила выложить новое видео. Она облачилась в алый купальник с открытой спиной. Блондинка устроила дефиле на пирсе. Она грациозно вильнула бедрами. Артистка продемонстрировала свою стройную фигуру. Певица стала танцевать прямо на улице. Свиридова похвасталась своими формами и бронзовым загаром.

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