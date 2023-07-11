«Боже мой, какая форма!»: 60-летняя Свиридова в купальнике обнажила свой тыл, козырнув фигурой без фотошопа

Алена Свиридова давно стала известной персоной. Она не только исполняла песни, но и снималась в кино. В свои 60 лет артистка предпочитает много путешествовать. В прошлом году она объехала сразу несколько стран, побывав в Армении, Иране, Мексике, а потом объявилась в Канаде. А недавно звезда снова оказалась в родных краях, где купается в море и загорает.
На этот раз Алена решила выложить новое видео. Она облачилась в алый купальник с открытой спиной. Блондинка устроила дефиле на пирсе. Она грациозно вильнула бедрами. Артистка продемонстрировала свою стройную фигуру. Певица стала танцевать прямо на улице. Свиридова похвасталась своими формами и бронзовым загаром.
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«Будем вспоминать зимой, когда не хватает тепла, моря, солнца и арбузов», – заявила она.
Поклонники были впечатлены тем, в какой форме находится Алена. «Боже мой, какая форма! Вы прекрасны во всех отношениях», «Фигура и походка — огонь. Тепла и уюта, милая Алена!», «Все идеально: позитивная, жизнелюбивая и танцующая. Вы, Алена, фигура обалденная», — стали писать подписчики.