Клава Кока в алом мини обнажила прелести перед парнями: приковала к себе все взгляды

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица регулярно дает концерты. На публике она предпочитает появляться в смелых нарядах. Блондинка не скрывает, что ищет себе жениха. На этот раз она приехала в Сочи, где порадовала публику своим выступлением. Новый лук оказался пикантным.
На этот раз Клава облачилась в алое мини-платье и лаковые ботинки на платформе. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Певица зажигательно выступила на сцене со своим коллективном. Она обнажила свои бедра. Блондинка продемонстрировала красоту своего тела на глазах парней. Они даже стали обмахиваться веерами.
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Поклонники были ошарашены. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это леди в красном», «В кругу таких парней», «Ох, опять едва трусы всем не показала», «Такая худышка», «Ой, какое короткое», «Народ все увидел», «Бедра красивые, изящные», «Любовались фигуркой», — стали писать в Сети.