Клава Кока в алом мини обнажила прелести перед парнями: приковала к себе все взгляды

На этот раз Клава облачилась в алое мини-платье и лаковые ботинки на платформе. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Певица зажигательно выступила на сцене со своим коллективном. Она обнажила свои бедра. Блондинка продемонстрировала красоту своего тела на глазах парней. Они даже стали обмахиваться веерами.

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