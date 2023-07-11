«Какое бесстыдство!»: Кристина Асмус в прозрачном платье блеснула своими «сдобными» бедрами на красной дорожке

На красной дорожке Асмус предстала в наряде с изюминкой. Она красовалась в черном платье с прозрачной юбкой. Актриса засветила свои бедра. Она не скрывает, что поправилась и пока не вернулась в форму. С ней позировала наследница, нарядившаяся в мини-юбку и майку.

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