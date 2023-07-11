«Какое бесстыдство!»: Кристина Асмус в прозрачном платье блеснула своими «сдобными» бедрами на красной дорожке

Кристина Асмус уже давно стала известной актрисой. Она снялась в таких картинах, как «Интерны», «Текст», «Тетя Марта». После развода с Гариком Харламовым артистка стала чаще представать в откровенных нарядах и делится пикантными фото. Порой ее критикуют за такие поступки. На днях в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Горький fest», куда она приехала с дочкой Анастасией.
На красной дорожке Асмус предстала в наряде с изюминкой. Она красовалась в черном платье с прозрачной юбкой. Актриса засветила свои бедра. Она не скрывает, что поправилась и пока не вернулась в форму. С ней позировала наследница, нарядившаяся в мини-юбку и майку.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Я лет до 16 была очень стеснительной очень. Боялась отвечать на уроках, дарить подарки старшим девочкам и даже разговорить с мальчиками. Настя вообще другая. Супер коммуникабельная с любым человеком, свободная, открытая, заводила и приколистка», – поделилась звезда.
Поклонники были удивлены. Многие посчитали наряд неудачным. «Хороший купальник с юбкой», «Почему-то мне кажется что вы беременны, это только мои догадки», «Такие мощные формы», «Какое бесстыдство!» — прокомментировали пост подписчики.
Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды