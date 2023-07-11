Валя Карнавал свела с ума народ, оголившись на отдыхе: следы от купальники на интимных местах, волосы влажные

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной в России. Она продолжает снимать ролики для соцсетей, а также выпускает новые песни. После расставания с Сашей Стоуном блогерша похудела. Она стала появляться на публике в смелых нарядах. А теперь звезда отдыхает на Мальдивах, где красуется в купальнике. Она не перестает дразнить фанатов.
На этот раз Валя решила поделиться пикантным фото. Она запечатлелась сразу после душа. Волосы блогерши были еще влажными. Она разделась и показала белые следы от купальника после солнечных ванн на интимных местах. Карнавал прикрылась лишь одним полотенцем. Она сверкнула на камеру своей «ложбинкой греха».
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она впервые за долгое время выглядит счастливой. Другие осудили ее за такие смелые кадры. «Просто богиня», «Ох, какое фото», «Тут все прекрасно», Такая улыбка«, «Зачем оголяться? Такое никакому парню не пнравится», «Нашла чем козырять», «Ауф, какой вид», — стали писать в Сети.