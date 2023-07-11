Валя Карнавал свела с ума народ, оголившись на отдыхе: следы от купальника на интимных местах, волосы влажные

На этот раз Валя решила поделиться пикантным фото. Она запечатлелась сразу после душа. Волосы блогерши были еще влажными. Она разделась и показала белые следы от купальника после солнечных ванн на интимных местах. Карнавал прикрылась лишь одним полотенцем. Она сверкнула на камеру своей «ложбинкой греха».

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