Валя Карнавал взяла и приспустила мокрые трусики, сразив весь пляж: бесстыдно оголила белую зону бикини

Валя Карнавал уже давно стала кмуиром молодежи. Она снимает ролики для соцсетей и выступает на сцене. В 21 год певица ездит на своем розовом «гелике». Порой она появляется на публике в смелых нарядах. После расставания с женихом Сашей Стоуном звезда стала чаще выходить в свет. А недавно она улетела на Мальдивы, где устраивает горячие фотосессии.
Накануне Валя обгорела. За считанные часы ее кожа стала смуглой. Блогерша решила заснять свои прелести, искупавшись в океане. Она легла на шезлонг и спустила мокрые трусики, оголив белую зону бикини. Певица вся была покрыта каплями воды. Карнавал засветила и свои округлые ягодицы.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие посчитали, что Валя сильно похудела. Другие заметили татуировку на ее теле. «Ну очень горячая», «Какие формы», «Ягодицы даже не примялись», «Ого, вот это зажарилась», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды