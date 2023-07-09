Валя Карнавал сразила весь пляж: бесстыдно оголила белую зону бикини

Накануне Валя обгорела. За считанные часы ее кожа стала смуглой. Блогерша решила заснять свои прелести, искупавшись в океане. Она легла на шезлонг и спустила мокрые трусики, оголив белую зону бикини. Певица вся была покрыта каплями воды. Карнавал засветила и свои округлые ягодицы.

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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие посчитали, что Валя сильно похудела. Другие заметили татуировку на ее теле. «Ну очень горячая», «Какие формы», «Ягодицы даже не примялись», «Ого, вот это зажарилась», — стали писать в Сети.