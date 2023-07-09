Никакого белья: Клава Кока в смелой мини-юбке с разрезами обнажила прелести прямо на публике в Сочи

8 июля Клава приехала в Сочи. Там она встретилась со свей подругой Мари Краймбрери. Они подготовили совместный номер. Певица в укороченной футболке и джинсовой мини-юбке с пикантными разрезами козырнула своими манкими формами. Кока отказалась от нижнего белья. Мари была в крохотных шортах и брюках на подвязках. Толпа ринулась к сцене, увидев звезд.

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