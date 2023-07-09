Никакого белья: Клава Кока в смелой мини-юбке с разрезами обнажила прелести прямо на публике в Сочи

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Сергей Лазарев и другие звезды восхищаются ее талантом. Блондинка также любит носить смелые наряды и экспериментировать с имиджем. В 26 лет она мечтает о свадьбе, поэтому носит крохотные наряды, привлекая внимание парней.
8 июля Клава приехала в Сочи. Там она встретилась со свей подругой Мари Краймбрери. Они подготовили совместный номер. Певица в укороченной футболке и джинсовой мини-юбке с пикантными разрезами козырнула своими манкими формами. Кока отказалась от нижнего белья. Мари была в крохотных шортах и брюках на подвязках. Толпа ринулась к сцене, увидев звезд.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие стали писать ей комплименты. Но нашлись и те, кто подверг певицу критике. «Ох, какая», «Наша мамасита», «Юбка странная, словно не дошили», «А приличнее нельзя одеться?», «Опять все оголила», «На сцене видно даже трусики», — стали писать в Сети.