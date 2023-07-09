Павел Воля заснял, как повзрослевшие дети Ляйсан Утяшевой распаковывают подарки: показал счастливые лица

Обычно супруги не показывают наследников. Они решили оградить их лишнего внимания. Но на этот раз Воля пришел домой с подарками. Она решил заснять реакцию детей, поэтому снял их в полный рост и даже не стал прятать их лица. Роберт был в восторге от наборов с детальками и карандашами.

«Держите подарки. Я – Дед Мороз!» – отметил Воля. «Ой, я смогу все нарисовать! Бумажки, карандаши, кисточки! И мне не надо будет бегать по всему дому, все разу сложено! 205 предметов!» – заявил сын телеведущего. «А у меня балеринка! Я так мечтала о наборе с балеринокой», – сказала София.

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