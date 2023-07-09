Павел Воля заснял, как повзрослевшие дети Ляйсан Утяшевой распаковывают подарки: показал счастливые лица

Павел Воля продолжает вести несколько передач и давать концерты. Юморист счастлив в браке с Ляйсан Утяшевой. Недавно пара провела время в Дубае, где они работали в одном шоу. А потом супруги вернулись в Москву, где отметили день рождения ведущей шоу «Дерзкая готовка». Родные и близкие поздравили ее, а дети устроили концерт.
Обычно супруги не показывают наследников. Они решили оградить их лишнего внимания. Но на этот раз Воля пришел домой с подарками. Она решил заснять реакцию детей, поэтому снял их в полный рост и даже не стал прятать их лица. Роберт был в восторге от наборов с детальками и карандашами.
«Держите подарки. Я – Дед Мороз!» – отметил Воля.
«Ой, я смогу все нарисовать! Бумажки, карандаши, кисточки! И мне не надо будет бегать по всему дому, все разу сложено! 205 предметов!» – заявил сын телеведущего.
«А у меня балеринка! Я так мечтала о наборе с балеринокой», – сказала София.
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Поклонники заметили, что Робер очень высокий как папа. Другие восхитились красотой дочки Утяшевой, которая унаследовала ее обаяние. «У детей счастье такое, будто в первый раз получают подарки, сразу видно не разбалованные», «Такие они милые!», «Какой у вас сын классный. Он прям в Пашку», «Голос у дочки такой приятный», — стали писать подписчики.