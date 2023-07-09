«Куколка»: Агата Муцениеце в платье в горох блеснула на красной дорожке кинофестиваля

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Бывшая жена Павла Прилучного в элегантном образе отметилась в Ессентуках.

Агата Муцениеце стала чаще выходить в свет. Она похудела после развода с Павлом Прилучным. Пока артистка не спешит снова заводить отношения.

8 июля Агата прилетела в Ессентуки. Она появилась на первом детском кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ». Актриса подготовилась к красной дорожке. Она щегольнула в черном струящемся платье в горох с акцентом на талии. Муцениеце подчеркнула свои изящные формы. Макияж и романтичная укладки дополнили лук.

«Она такая крошечная, на самом деле. Худышка, куколка!» – отметила местная жительница.

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Поклонники в Сети также осыпали Агату комплиментами. Многие отметили, что она буквально расцвела после развода. Напомним, что актриса в этом году заняла место Екатерины Варнавы в кабаре театре. Она за несколько месяцев пришла в форму. На кинофестивале Муцениеце встретила Раису Рязанову и других знаменитостей. 

Агата Муцениеце и Раиса Рязанова. Фото: соцсети звезды

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