«Куколка»: Агата Муцениеце в платье в горох блеснула изящными формами на красной дорожке кинофестиваля

8 июля Агата прилетела в Ессентуки. Она появилась на первом детском кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ». Актриса подготовилась к красной дорожке. Она щегольнула в черном струящемся платье в горох с акцентом на талии. Муцениеце подчеркнула свои изящные формы. Макияж и романтичная укладки дополнили лук. Публика была сражены ее видом.

«Она такая крошечная, на самом деле. Худышка, куколка!» – отметила местная жительница.

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