«Ой, трещат по швам»»: Ольга Бузова в мини-шортиках встала на четвереньки, блеснув своим «сдобным» тылом прямо на улице

На этот раз Ольга решила в перерыве между съемками позаниматься у бассейна. Она облачилась в мини-шорты и топик. Телеведущая встала на четвереньки, обнажив свои бедра. Она прогнула спину, делая упражнения. При этом артистка сверкнула своим округлым тылом. А вот уже спустя 20 минут Бузова была в платье, при макияже и с укладкой.

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