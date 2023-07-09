«Ой, трещат по швам»»: Ольга Бузова в мини-шортиках встала на четвереньки, блеснув своим «сдобным» тылом прямо на улице

Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых популярных персон в стране. Артистка продолжает вести передачи, давать концерты и иногда снимается в кино. Этим летом она снова проводит время в Африке. Там блондинка то красуется в смелых нарядах, то загорает в купальнике. Звезда поправилась, но это не мешает ей оголяться.
На этот раз Ольга решила в перерыве между съемками позаниматься у бассейна. Она облачилась в мини-шорты и топик. Телеведущая встала на четвереньки, обнажив свои бедра. Она прогнула спину, делая упражнения. При этом артистка сверкнула своим округлым тылом. А вот уже спустя 20 минут Бузова была в платье, при макияже и с укладкой.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие признались, что фигура Ольги стала привлекательнее. «Ого, какой тыл», «Хорошо поправилась! Прям кровь с молоком», «Звери точно попрятались», «Вот это бедра! Ким отдыхает», «Вид стал соблазнительнее», «Шортики не лопнули? Ой, трещат по швам», — стали писать подписчики.