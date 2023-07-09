Бабушка сразу помолодела: вдова Юдашкина в алом купальнике запечатлелась в бассейне с внуками на отдыхе в Майами

На днях они приехали в Майами. Там Галина решила задержаться и насладиться курортным отдыхом. На этот раз Марина выложила фото с внуками. Она в 64 года обладает стройной фигурой, поэтому смело позирует в купальнике. Светская львица запечатлелась в бассейне с Аркадием и Анатолием. Даже крохотная внучка Агата Ариелла плескалась в воде. Вдова Юдашкина выглядела счастливой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».