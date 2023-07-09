Бабушка сразу помолодела: вдова Юдашкина в алом купальнике запечатлелась в бассейне с внуками на отдыхе в Майами

В мае 2023 года ушел из жизни Валентин Юдашкин. Для родных и близких это стало большим ударом. Модельер много лет боролся с тяжелой болезнью. Теперь жена кутюрье Марина находит отраду в своих внуков. Она тепло общается с дочкой Галиной. Этим летом они устроили совместный отдых, устроив путешествие по США. Наследница маэстро то и дело публикует умилительные фото с малышами.
На днях они приехали в Майами. Там Галина решила задержаться и насладиться курортным отдыхом. На этот раз Марина выложила фото с внуками. Она в 64 года обладает стройной фигурой, поэтому смело позирует в купальнике. Светская львица запечатлелась в бассейне с Аркадием и Анатолием. Даже крохотная внучка Агата Ариелла плескалась в воде. Вдова Юдашкина выглядела счастливой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды
«Мое сердце», – написала Марина.
Также она с маленькой внучкой на руках предстала в ресторане. Кроху нарядили в платье с воротничком и модные туфли. Поклонники восхитились тем, как выглядит Марина. Многие отметили, что внучка на ее очень похожа.
Марина Юдашкина с внучкой. Фоот: соцсети звезды