«Лифчик совсем опустел»: Тодоренко в мини-бикини сверкнула своими прелестями на отдыхе в Белеке

На этот раз Регина поделилась кадрами, сделанными у бассейна. Она играла с младшим сыном. Телеведущая была в мини-бикини. Она оголила свои постройневшие формы. Артистка была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она поплескалась в бассейне с Миром. При этом Тодоренк засветила свои прелести, которые стали миниатюрнее.

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