«Лифчик совсем опустел»: Тодоренко в мини-бикини сверкнула своими прелестями на отдыхе в Белеке

Регина Тодоренко продолжает работать на телевидении. Она снимается в новых проектах. Не так давно артистка отметила свое 33-летие. Она успевает строить карьеру и растить двух сыновей: Михаила и Мирослава. Иногда телеведущая жалуется на проблемы и усталость, но при этом мечтает родить дочку. Недавно звезда устроила отпуск, уехав с детьми в Белек.
На этот раз Регина поделилась кадрами, сделанными у бассейна. Она играла с младшим сыном. Телеведущая была в мини-бикини. Она оголила свои постройневшие формы. Артистка была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она поплескалась в бассейне с Миром. При этом Тодоренк засветила свои прелести, которые стали миниатюрнее.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Регину. Но некоторые удивились тому, как изменилась ее фигура. «Малыш счастлив», «А что с фигурой? Грудь пропала», «Это вы так сильно похудели?», " Не идет этот купальник, сразу плоская«, «Лифчик совсем опустел», — прокомментировали кадр пользователи Сети.