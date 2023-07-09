Равшана Куркова в нежно-голубом платье щегольнула на открытии фестиваля «Горький fest — 2023»: сразила публику

Равшана Куркова снимается в кино с юного возраста. Она пошла по стопам знаменитых родителей. Каждый год актриса предстает в новых проектах. Но недавно она всех огорошила новостью о том, что стала мамой во второй раз. У нее растет сына Гаспар, которому три года. А весной она родила дочку, но пока даже ее имя скрывает. Звезда за два месяца вернулась в форму.
Недавно Рашвна впервые вышла в свет после родов, посетив премьеру нового сезона сериала «Пищеблок». А накануне она приехала на открытие «Горький fest — 2023» в Нижний Новгород. Актриса на ковровой дорожке щегольнула в нежно-голубом воздушном платье мидакси. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее точеную фигуру. Она дополнила образ босоножками, сумкой в тон и легкой укладкой.
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На улице Равшана с радостью пообщалась с поклонниками. Она сразила их своей красотой. А в кинозале актриса повеселилась с коллегами, устроив танцы. Президент фестиваля Михаил Пореченков тоже отметился на публике. Многие отметили, что Куркова в 42 года обладает моложавой внешностью. А ее фигура вызвала восторг. Многие с трудом поверили, что лишь в марте она родила дочку.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды