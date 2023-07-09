Равшана Куркова в нежно-голубом платье щегольнула на открытии фестиваля «Горький fest — 2023»: сразила публику

Недавно Рашвна впервые вышла в свет после родов, посетив премьеру нового сезона сериала «Пищеблок». А накануне она приехала на открытие «Горький fest — 2023» в Нижний Новгород. Актриса на ковровой дорожке щегольнула в нежно-голубом воздушном платье мидакси. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее точеную фигуру. Она дополнила образ босоножками, сумкой в тон и легкой укладкой.

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