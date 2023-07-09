40-летняя Бородина в поросячьем бикини обнажила свои «аппетитные» формы: стринги натянула до треска (фото)

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она смогла стать богатой и знаменитой. Лишь в личной жизни ведущей «Дома-2» не везет. Она рассталась со вторым мужем и теперь сама растит дочек: Теону и Марусю. Но это не мешает ей регулярно путешествовать. Этим летом звезда уехала в Турцию с подругами, где то и дело щеголяет в смелых нарядах.
В 40 лет она не перестает следить за фигурой. Ксения без стеснения оголяется. На этот раз сделала селфи в уборной. Она в мини-бикини поросячьего цвета блеснула своими формами. Телеведущая оголила свои пышные полушария груди. Бородина похвасталась плоским животом. Она натянула стринги выше талии.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Бородина. Ее осыпали комплиментами. «Ого, фигура богини», «Как вы шикарно выглядите», «Ой, какой внушительный бюст», «Неприлично делать фото в уборной», «В 40 лет в отличной форме», «Трусы так натянула, что треск слышно», — стали писать в Сети.