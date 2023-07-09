40-летняя Бородина в поросячьем бикини обнажила свои «аппетитные» формы: стринги натянула до треска (фото)

В 40 лет она не перестает следить за фигурой. Ксения без стеснения оголяется. На этот раз сделала селфи в уборной. Она в мини-бикини поросячьего цвета блеснула своими формами. Телеведущая оголила свои пышные полушария груди. Бородина похвасталась плоским животом. Она натянула стринги выше талии.

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