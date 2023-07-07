Ксения Бородина в купальнике блеснула упругими бедрами в Турции, затмив подруг: трусики впились в мякоть

В июле Ксения прилетела в Турцию. Она проводит время с дочками и подругами. 6 июля телеведущая понежилась на яхте. Она повеселилась на вечеринке, которая устроила ее знакомая. Сначала брюнетка загорала в купальнике и танцевала. А вечером Бородину засняли сидя на столе в бикини. Она обнажила свои упругие бедра. Звезда заявила, что находится с подружкой на одной волне.

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