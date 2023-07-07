Ксения Бородина в купальнике блеснула упругими бедрами в Турции, затмив подруг: трусики впились в мякоть

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она успела завоевать любовь миллионов поклонников. В 40 лет ведущая «Дома-2» следить за фигурой, носит люксовые наряды и порой появляется на вечеринках. Лишь в личной жизни она не брела счастья, но после развода с Курбаном Омаровым уже крутит роман с новым избранником. Однако в Сети звезда о нем не говорит, предпочитая хвастаться нарядами и отдыхом.
В июле Ксения прилетела в Турцию. Она проводит время с дочками и подругами. 6 июля телеведущая понежилась на яхте. Она повеселилась на вечеринке, которая устроила ее знакомая. Сначала брюнетка загорала в купальнике и танцевала. А вечером Бородину засняли сидя на столе в бикини. Она обнажила свои упругие бедра. Звезда заявила, что находится с подружкой на одной волне.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Ксения умеет веселиться. Многие также оценили ее формы. Но нашлись и те, кто ее подверг критике. «Вот это вечеринка», «В 40 лет продолжает тусить», «Ой, зачем с голым телом! Еще и на стол села», «Кто-то отрывается», «Фигурка шикарная», «Всех затмила», — стали писать в Сети.