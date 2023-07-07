Пополневшая Бузова распахнула рубашку, обнажив свои «персики»: игриво поправила декольте прямо перед камерой

На этот раз Ольга сняла себя в перерыве между съемок. Она была в рубашке, которую решила распахнуть. телеведущая сверкнула своим нескромным декольте. Она покрасовалась в розовом купальнике. Рукой артистка поправила свою грудь, демонстрируя свои налившиеся прелести. Бузова напомнила, что в Африке зима, но она успевает принимать солнечные ванны.

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