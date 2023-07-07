Пополневшая Бузова распахнула рубашку, обнажив свои «персики»: игриво поправила декольте прямо перед камерой

Ольга Бузова снова уехала в Африку на съемки. Она проведет целый месяц вдалеке от дома. Как и раньше, телеведущая с собой взяла множество нарядов. Она успела устроить фотосессию в купальнике. В 37 лет артистка старается следить за фигурой, но недавно поправилась и никак не сбросить лишний вес. А некоторые фанаты считают, что она стала только краше.
На этот раз Ольга сняла себя в перерыве между съемок. Она была в рубашке, которую решила распахнуть. телеведущая сверкнула своим нескромным декольте. Она покрасовалась в розовом купальнике. Рукой артистка поправила свою грудь, демонстрируя свои налившиеся прелести. Бузова напомнила, что в Африке зима, но она успевает принимать солнечные ванны.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что теперь звезде есть что показать. «Ну хорошие формы», «Такого сочного декольте никогда не было», «И вот без фотошопа! Какие формы», «Научилась кушать правильно! Сразу оформилась», «И теперь парни будут смотреть на вас чаще», — стали писать подписчики.