45-летняя Федорова в смелом платье с разрезом едва прикрыла упругие бедра, кружась в жарком танце: народ обомлел (видео)

Оксана Федорова знакома публике, так как вела несколько передач. Теперь она также часто появляется на публике. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в свои 45 лет держит себя в форме. Хотя недавно состоялась премия журнала, которую она организовала. И неудачное платье вызвало много вопросов, так как фанаты решили, что звезда поправилась.
А вот на днях Федорова посетила международный танцевальный фестиваль. Она щегольнула в черном платье с откровенным разрезом и мерцающим декольте. Светская львица грациозно прошлась по красной дорожке, блеснув изящными формами. Оксана сделала гладкую прическу и украсила образ перчатками. Она показала голую спину, зажигая на паркете с партнером.
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«Танцы помогают мне развивать вокальное мастерство! Как это работает? Освобождением!» – написала она.
Поклонники были впечатлены не только ее растяжкой и грацией, но и фигурой. «Красота во всем! Какая же грациозная», «Это что за шикарная женщина», «Хороша», «Ну что за лань!», «Фигурка бесподобная», — стали писать подписчики.