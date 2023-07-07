45-летняя Федорова в смелом платье с разрезом едва прикрыла упругие бедра, кружась в жарком танце: народ обомлел (видео)

А вот на днях Федорова посетила международный танцевальный фестиваль. Она щегольнула в черном платье с откровенным разрезом и мерцающим декольте. Светская львица грациозно прошлась по красной дорожке, блеснув изящными формами. Оксана сделала гладкую прическу и украсила образ перчатками. Она показала голую спину, зажигая на паркете с партнером.

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