45-летняя Федорова в смелом платье с разрезом едва прикрыла упругие бедра, кружась в жарком танце: народ обомлел (видео)

Оксана Федорова. Фото: Global Look Press

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» сразила поклонников. Даже спустя 20 лет она обладает изумительными формами.

Оксана Федорова знакома публике, так как вела несколько передач. Теперь она также часто появляется на публике. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» в свои 45 лет держит себя в форме. Хотя недавно состоялась премия журнала, которую она организовала. И неудачное платье вызвало много вопросов, так как фанаты решили, что звезда поправилась.

А вот на днях Федорова посетила международный танцевальный фестиваль. Она щегольнула в черном платье с откровенным разрезом и мерцающим декольте. Светская львица грациозно прошлась по красной дорожке, блеснув изящными формами. Оксана сделала гладкую прическу и украсила образ перчатками. Она показала голую спину, зажигая на паркете с партнером. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Танцы помогают мне развивать вокальное мастерство! Как это работает? Освобождением!» – написала она.

Поклонники были впечатлены не только ее растяжкой и грацией, но и фигурой. «Красота во всем! Какая же грациозная», «Это что за шикарная женщина», «Хороша», «Ну что за лань!», «Фигурка бесподобная», — стали писать подписчики.

Читайте также