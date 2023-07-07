Седокова в латексном боди продемонстрировала свои «гром-бедра», забыв про юбку: поклонники лишились дара речи

Анна Седокова уже давно строит сольную карьеру. Она продолжает выпускать новые песни, а также следить за фигурой. Артистка мама троих детей, но это не мешает ей носить смелые наряды. Не так давно она похудела, показав талию и другие прелести. Этим летом певица улетела к мужу Янису Тимме в Майами. Теперь звезда не перестает делится горячими кадрами.
На этот раз Анна предстала в латексном боди, забыв про юбку. Она обнажила свои мощные бедра. Певица наклонилась, показав пышное декольте. Образ дополняли лаковые ботфорты и кожаный чокер. Она собрала волосы в тугой пучок. Седокова сверкнула складочками на теле и свей ложбинкой. Так звезда анонсировала выход новой песни.
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«"Пятый угол" моя самая красивая песня уже совсем скоро в сети. Песня хороших девочек, которые стали плохими», – написала она.
Поклонники признались, что Анна их удивила. «До чего ж она красива», «Ого, какая», «Фигура не оставляет слов», «И тут смотришь на диву», — стали писать подписчики.