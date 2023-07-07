Седокова в латексном боди продемонстрировала свои «гром-бедра», забыв про юбку: поклонники лишились дара речи

На этот раз Анна предстала в латексном боди, забыв про юбку. Она обнажила свои мощные бедра. Певица наклонилась, показав пышное декольте. Образ дополняли лаковые ботфорты и кожаный чокер. Она собрала волосы в тугой пучок. Седокова сверкнула складочками на теле и свей ложбинкой. Так звезда анонсировала выход новой песни.

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