Боня в вязаном мини-платье оголила свои ядреные бедра прямо на улице: когда есть что показать

На этот раз Боня захотела отдохнуть с подругами. Она выложила кадры, на которых предстала в вязаном мини-платье. Телеведущая подчеркнула свои изгибы фигуры. Наряд едва прикрыл ее прелести. Виктория обнажила загорелые и упругие бедра, позируя прямо у белоснежной стены.

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