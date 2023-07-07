Боня в вязаном мини-платье оголила свои ядреные бедра прямо на улице: когда есть что показать

Виктория Боня продолжает строить карьеру. Она ведет шоу «Злые языки». Однако уже больше 10 лет светская львица живет в Монако, а в Москву приезжаешь лишь по делам. Недавно она рассталась с очередным бойфрендом. Ей захотелось перемен, поэтому звезда сделала короткую стрижку. А поклонники заметили, что и фигура экс-участницы «Дома-2» изменилась.
На этот раз Боня захотела отдохнуть с подругами. Она выложила кадры, на которых предстала в вязаном мини-платье. Телеведущая подчеркнула свои изгибы фигуры. Наряд едва прикрыл ее прелести. Виктория обнажила загорелые и упругие бедра, позируя прямо у белоснежной стены.
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Поклонники признались, что звезда их впечатлила своей фигурой. Многие отметили, что в 43 года она выглядит лучше многих моделей. «Очень вам идет новая стрижка», «Сразу акцент упал на бомбическую фигуру!», «Очень легкий и игривый образ получился. Виктория вам очень идет!», «Ну что за формы!», «Какая кошечка», — стали писать в Сети.