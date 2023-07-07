Тимати уже оценил: Валя Иванова оголила свои манкие прелести, представ перед камерой в черных трусиках и без лифчика

На этот раз Валя выложила в Сеть пикантное видео. Она отказалась от лифчика, надев топик на голое тело. Модель продемонстрировала округлую грудь под тканью. А вот черные трусики едва были видны на ее формах, так как она прижала к себе свою собачку. Иванова показала свои прелести фигуры в лучах солнца. Тимати поставил лайк этому ролику.

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